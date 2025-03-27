В Україні таки перерахують пенсії: хто отримуватиме більше вже з 1 квітня

Ще недавно в Уряді зазначали, що розмір пенсій на 2025 рік заморожено. Все через те, що критично бракує коштів в бюджеті. Однак, попри це залишилась щорічна березнева індексація. А також, 1 квітня перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Таких в Україні майже три мільйони, однак пенсії перерахують приблизно 629 тисячам. Все тому, що під перерахунок потрапляють лише ті пенсіонери, які паралельно працюють вже більше 24 місяців (станом від 1 березня 2024 року). Якщо ж ви працюєте меншу кількість часу, то пенсії не перераховуватимуть.

“Дата проведення перерахунку пенсіонерам, що працюють, – 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри виплат та доплату за попередні місяці починаючи з 1 квітня”, – зазначають у ПФУ.

На скільки підвищать виплати?

Щодо тих, кому пенсію перерахують, то вони в середньому отримуватимуть на 500 гривень більше. Все залежить від розміру пенсії та страхового стажу.

Наприклад:

Якщо пенсія становить 5000 гривень і є 30 років стажу, то доплатять 333 гривні. Якщо пенсія становить 6000 гривень і є стаж 30 років, то доплата становитиме 400 гривень. Пенсію у розмірі 7000 гривень з таким же стажем підвищать на 562 гривні.

Для ще більших пенсій доплата може бути ще вищою.

Зазначимо, що у 2025 році змінилися вимоги до мінімального стажу. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 32 роки стажу.