Українці платитимуть додаткових 10% податку: торкнеться не всіх, але більшості

У Верховній Раді наразі активно працюють над законопроєктом, який дозволить запровадити оподаткування для низки українських та іноземних платформ. Тобто, податки платитиме не сама платформа, а люди, які на цій платформі якимось чином заробляють кошти. Вже відомо, що це торкнеться таких цифрових платформ, як OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking та низки інших. Якщо закон вступить в дію, то ці платформи повинні будуть декларувати доходи отримані людьми, які на цих платформах їх заробили. Наприклад, декларуватимуть дохід курʼєрів, орендарів нерухомості, та інших осіб.

Дохід оподатковуватиметься

Після того, як закон вступить в дію, всі люди, які якимось чином заробляють через різні цифрові платформи, змушені будуть сплачувати 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Тобто сумарно 10% від загального місячного доходу.

Допустимо, якщо водій Уклону заробить 20 000 гривень, то 2000 гривень він повинен буде сплатити у державну казну. При цьому адвокати пояснюють, що таким особам не потрібно відкривати ФОП. Це, мовляв, вигідно, адже ФОП платить не 5% податку на доходи фізичних осіб, а 6%. Також ФОПи сплачують додатково 1760 гривень Єдиного соціального внеску. Але є й нюанс. Якщо якимось чином, особі вдасться за рік заробити понад 5 мільйонів гривень, то вона сплачуватиме не 5% податку на доходи фізичних осіб, а 18%. І в такому випадку вигідніше звісно ж оформити ФОП.

Якщо підсумувати, то цей податок торкнеться всіх, хто через різні цифрові платформи здає в оренду нерухомість, продає якісь товари, надає різноманітні послуги тощо.

“Зараз існують дві концепції того, як буде працювати цей закон. Перша – умовне Glovo буде виступати як податковий агент. Це означає, що замість людини, яка надає послугу, Glovo подає декларацію, сплачує податок і завершує процес.

Друга концепція передбачає, що людина сама подає звіт і сплачує податок наприкінці року. Однак наразі ця концепція поступається першій. Тому, ймовірно, Glovo буде сплачувати податок за людину, і їй не потрібно буде слідкувати за цим – вона просто отримає свою виплату і виконуватиме свою роботу”, – пояснюють адвокати.