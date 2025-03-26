Украинцы будут платить дополнительные 10% налога: коснется не всех, но большинства

В Верховной Раде активно работают над законопроектом, который позволит ввести налогообложение для ряда украинских и иностранных платформ. То есть налоги будет платить не сама платформа, а люди, которые на этой платформе каким-то образом зарабатывают средства. Уже известно, что это затронет такие цифровые платформы, как OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking и ряд других. Если закон вступит в действие, то эти платформы должны будут декларировать доходы, полученные людьми, которые на этих платформах их заработали. Например, будут декларировать доход курьеров, арендаторов недвижимости и других лиц.

Доход будет облагаться налогом

После вступления закона в силу все люди, которые каким-то образом зарабатывают через различные цифровые платформы, вынуждены будут платить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. То есть, суммарно 10% от общего месячного дохода.

Допустим, если водитель Уклона заработает 20 000 гривен, то 2000 гривен он должен будет уплатить в государственную казну. При этом адвокаты объясняют, что таким лицам не нужно открывать ФЛП. Это, мол, выгодно, ведь ФЛП платит не 5% налога на доходы физических лиц, а 6%. Также ФЛПы платят дополнительно 1760 гривен Единого социального взноса. Но есть и нюанс. Если каким-то образом, человеку удастся за год заработать более 5 миллионов гривен, то он будет платить не 5% налога на доходы физических лиц, а 18%. И в таком случае выгоднее, конечно же, оформить ФЛП.

Если подытожить, то этот налог коснется всех, кто через разные цифровые платформы сдает в аренду недвижимость, продает какие-то товары, предоставляет различные услуги и т.д.

“Сейчас существуют две концепции того, как будет работать этот закон. Первая – условное Glovo будет выступать как налоговый агент. Это означает, что вместо человека, предоставляющего услугу, Glovo подает декларацию, платит налог и завершает процесс.

Вторая концепция предполагает, что человек сам представляет отчет и платит налог в конце года. Однако эта концепция уступает первой. Поэтому, вероятно, Glovo будет платить налог за человека, и ему не нужно будет следить за этим – он просто получит свою выплату и будет выполнять свою работу“, – объясняют адвокаты.