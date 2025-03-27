Ощадбанк снова меняет правила с 1 апреля: клиенты возмущены нововведением

Ощадбанк уведомил своих клиентов о важных изменениях, которые вступят в силу уже через неделю, 1 апреля 2025 года. Новые тарифы коснутся как корпоративных, так и обычных банковских карт, поэтому важно ознакомиться с ними заранее, чтобы избежать неожиданных расходов.

Новые тарифы для корпоративных клиентов: готовьте кошельки

С 1 апреля 2025 года корпоративные клиенты Ощадбанка почувствуют изменения в своих расходах. Информация об остатке средств на счете через банкоматы с использованием NFC-модуля или через контакт-центр банка обойдется в 5 гривен. Справка об оборотах по счету «потянет» из кармана 150 гривен, а смена ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или контакт-центр – 15 гривен. Безналичные переводы на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах будут стоить 0,5% от суммы перевода плюс 3 гривны. Переводы по произвольным реквизитам в терминалах с картой обойдутся в 1,0% от суммы (минимальная комиссия – 10 гривен, максимальная – 1000 гривен).

Изменения для обычных карт: проверяйте остаток внимательнее

Обычные клиенты Ощадбанка также почувствуют изменения с 1 апреля 2025 года. Проверка остатка средств на счете в банкомате с использованием NFC-модуля будет стоить 5 гривен. Стоимость оформления и перевыпуска карт будет отражена во всех карточных тарифах. Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта была выпущена или перевыпущена, но еще не поступила в отделение банка, будет бесплатной.

Вот основные изменения:

Информирование об остатке средств: 5 грн.

Справка об оборотах по счету: 150 грн.

Изменение ПИН-кода: 15 грн.

Безналичные переводы: от 0,5% до 1,0% от суммы.

Выдача наличных без карты (временная): бесплатно.

Ощадбанк призывает клиентов внимательно ознакомиться с новыми тарифами, чтобы избежать неожиданных расходов.