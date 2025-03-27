Ощадбанк знову змінює правила з 1 квітня: клієнти обурені нововведенням

Ощадбанк повідомив своїх клієнтів про важливі зміни, які набудуть чинності вже через тиждень, 1 квітня 2025 року. Нові тарифи торкнуться як корпоративних, так і звичайних банківських карток, тому важливо ознайомитися з ними заздалегідь, щоб уникнути несподіваних витрат.

Нові тарифи для корпоративних клієнтів: готуйте гаманці

З 1 квітня 2025 року корпоративні клієнти Ощадбанку відчують зміни у своїх витратах. Інформація про залишок коштів на рахунку через банкомати з використанням NFC-модуля або через контакт-центр банку обійдеться в 5 гривень. Довідка про обороти по рахунку “потягне” з кишені 150 гривень, а зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або контакт-центр – 15 гривень. Безготівкові перекази на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки в банкоматах та терміналах коштуватимуть 0,5% від суми переказу плюс 3 гривні. Перекази за довільними реквізитами в терміналах з карткою обійдуться в 1,0% від суми (мінімальна комісія – 10 гривень, максимальна – 1000 гривень).

Зміни для звичайних карток: перевіряйте залишок уважніше

Звичайні клієнти Ощадбанку також відчують зміни з 1 квітня 2025 року. Перевірка залишку коштів на рахунку в банкоматі з використанням NFC-модуля коштуватиме 5 гривень. Вартість оформлення та перевипуску карток буде відображена у всіх карткових тарифах. Видача готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картка була випущена або перевипущена, але ще не надійшла до відділення банку, буде безкоштовною.

Ось основні зміни:

Інформування про залишок коштів: 5 грн.

Довідка про обороти по рахунку: 150 грн.

Зміна ПІН-коду: 15 грн.

Безготівкові перекази: від 0,5% до 1,0% від суми.

Видача готівки без картки (тимчасова): безкоштовно.

Ощадбанк закликає клієнтів уважно ознайомитися з новими тарифами, щоб уникнути несподіваних витрат.