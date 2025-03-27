Названо кілька дієвих порад, які допоможуть суттєво зекономити на електроенергії

27Попри те, що опалювальний сезон вже практично завершився й світловий день значно більший, та платіжки за світло в деяких українців все ще доволі великі. Деякі домогосподарства повністю функціонують завдяки електроенергії, тобто не використовують газ. Відповідно й за світло таким доводиться платити значні суми. Експерти розповіли, як можна суттєво економити дотримуючись простих порад. Їх декілька, тож кожен зможе знайти для себе бодай один підходящий спосіб.

Прості поради, як платити за світло менше

Рекомендаціями поділилися у Штабі згуртованих громад. Там кажуть, що суми в платіжках зменшаться, якщо робити наступне:

Використовувати якомога менше штучного освітлення. Надавати перевагу фоновому світлу та підсвіткам, якщо є така можливість. Регулярно протирати лампочки та плафони від пилюки. У денні години вимикати електроопалення (хоча б на пару годин в день). Регулярно чистити фільтри кондиціонера, щоб він не перегрівався та не споживав більше енергії. Слідкувати за тим, щоб у бойлері та чайнику не утворювався накип, адже тоді ці прилади теж споживають більше електроенергії.

Ці базові поради дозволять суттєво зекономити. І що найголовніше, вони є безкоштовними та простими у виконанні.

Є й глобальніші методи

Також українців закликають придивитися до двозонних лічильників, які дозволяють користуватися нічним тарифом (на 50% дешевшим). Вартість такого лічильника становить в середньому 3000 гривень. Все залежить від виробника. Крім цього, зекономити світло можна навіть виконуючи такі прості маніпуляції, як вимкнення телевізора тоді, коли його ніхто не дивиться. Навіть залишені у розетці зарядні шнури можуть споживати електроенергію, тож їх теж краще виймати.